'KDV indirimleri hizmet sektöründeki esnafa ilaç olacak'
|31 Temmuz 2020 18:13
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "KDV indirimleri, pandemiden en çok etkilenen hizmetler sektöründeki esnafı çok rahatlatacak, esnafın mali yükü azalırken bu hizmetlere olan talep de canlanacak" dedi.
Tamirat, bakım onarım hizmetlerinden KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 8'e indirildiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Otomobilden motosiklete, sıhhi tesisattan elektronik eşyaya kadar her türlü bakım, onarım ve tamirat hizmetlerinde KDV oranı yüzde 8'e indirildi. Bununla beraber, terzilik, berberlik, kuaför salonu ve güzellik salonu işletmeciliği gibi hizmetlerde de KDV oranı yine yüzde 8'e indirildi. Diğer taraftan konaklama, yeme-içme hizmetlerinde ise KDV oranı yüzde 1 oldu. Bu sektörler, pandemi sürecinden en fazla etkilenmekle beraber en az destek alabilen sektörlerdi. Bu nedenle bu sektörlere verilen bu destekler esnafımız için çok önemli. Artık verilen hizmetlerin fiyatı ucuzlarken esnafın da vergi yükü azalmış olacak. Bununla beraber, bu sektörlerde talep vatandaşın talebi artacak ve esnafın rekabet gücü artmış olacak. Yıl sonuna kadar geçerli olan bu indirimlerin kalıcı olmasında büyük fayda var. Vergi oranı azalmakla beraber talep artışı, vergi gelirlerini de artıracaktır. Dolayısıyla hem esnafımız hem vatandaşlarımız hem de devletimiz kazanacak" dedi.
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