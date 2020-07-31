NASA'nın paylaşımı sonrası Vali'den çağrı: Çıkın çıkın gelin
Burdur Valisi Arslantaş, NASA'nın yaptığı paylaşım sonraında vatandaşları Salda Gölü'nü görmeye davet etti
|31 Temmuz 2020 18:46
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Burdur Valisi Ali Arslantaş, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'ne gelin çağrısında bulundu.
Vali Arslantaş, sosyal medya paylaşımında, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) sosyal medya hesaplarından birinde yaptığı Salda Gölü paylaşımına dikkati çekti.
Salda Gölü etiketiyle yayınladığı paylaşımında, insanoğlunun henüz Mars'a gidemediğine değinen Arslantaş, "Salda Gölü, Mars'taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerliklere sahiptir diyor NASA. İnsanoğlu henüz Mars'a gidemiyor ama siz çıkın çıkın Salda Gölümüze gelin." ifadelerini kullandı.
Vali Arslantaş, mesajında Salda Gölü'nün gün batımında havadan çekilmiş fotoğraflarına ve NASA'nın paylaşımına da yer verdi.NASA duyurdu: Mars'a gidemeyiz ama ona en yakın yer Türkiye'de
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