Kurbanı kesince gözlerine inanamadı! Hemen yetkilileri aradı
|31 Temmuz 2020 19:53
|Yazdır
Kurban ibadetini yerine getirmek üzere Canlı Hayvan Pazarı'ndaki bir satıcıdan 3 gün önce büyükbaş hayvan satın alan Yaşar Pekşen, aldığı kurbanlığı kendi imkanlarıyla kesti. İç organlarını çıkardığında kaburgayı ve akciğeri sarmış kabarcıkları fark eden Pekşen, tanıdığı veteriner ve kasapları arayıp durumu anlattı. Hayvanın hastalıklı olma ihtimalini göz önünde bulunduran Pekşen, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine Dolamantepe Mahallesi'ndeki eve giden ekipler, hayvanda 'tüberküloz' hastalığı olduğunu belirledi. Konuyla alakalı rapor tutan ekipler, etler, sakatatlar ve derinin imha edilmesi için çalışma başlattı.
'AKCİĞERİNDE DEĞİŞİK ŞEYLER ÇIKTI'
Yaşar Pekşen, hayvanı 3 gün önce aldığını belirterek, "Sabah kurbanı kestik, akciğerinde değişik bir şeyler çıktı. Veteriner, hayvanın tüberküloz olduğunu ve etinin yenmeyeceğini bize söyledi. Üç ortak, kurbanı 6 bin 100 liraya aldık. Kesince hastalığı belli oldu, yoksa hayvan sağlıklı görünüyordu, dış görünüşü güzeldi. Kesimde böyle değişik şeyler çıktı" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|NASA'nın paylaşımı sonrası Vali'den çağrı: Çıkın çıkın gelin
31 Temmuz 2020 18:46
|Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi
31 Temmuz 2020 17:41
|Virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının bayramını pencereden kutladı
31 Temmuz 2020 17:11
|Gaziantep'te cadde ve sokaklar bu kez bomboş kaldı
31 Temmuz 2020 17:01
|Termometreler 41 dereceyi gösterdi, sosyal mesafe ve maske unutuldu
31 Temmuz 2020 15:59
|Bu ilde normalleşme döneminde 532 yeni vaka
31 Temmuz 2020 15:36
|11 kişide koronavirüs tespit edildi, 530 kişi karantinaya alındı
30 Temmuz 2020 23:55
|D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor
30 Temmuz 2020 22:20
|Kuşadası tatilcilerin akınına uğradı
30 Temmuz 2020 21:31
|TOGG fabrikası yakınındaki köyde arsa fiyatları arttı
30 Temmuz 2020 20:09