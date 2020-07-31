Bakan Kasapoğlu açıkladı: Son başvuru tarihi uzatıldı
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi
|31 Temmuz 2020 20:10
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