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Bakan Kasapoğlu açıkladı: Son başvuru tarihi uzatıldı

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi
 31 Temmuz 2020 20:10
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Bakan Kasapoğlu açıkladı: Son başvuru tarihi uzatıldı

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
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