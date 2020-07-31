Şehir hatları vapurunda sosyal mesafe hiçe sayıldı
|31 Temmuz 2020 20:23
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren şehir hatları vapurunda yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaşlar maske takmazken sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameraya yansıdı.
Kurban Bayramı'nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren şehir hatları vapurunda yoğunluk yaşandı. Eminönü-Üsküdar vapurunda vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Kurban Bayramı öncesi yeni tip korona virüse karşı bayramda sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik uyarılar yinelenirken, vapurda sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde vapurda bulunan vatandaşlardan bazılarının maskesinin olduğu, bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Kimi vatandaşların maskeyi çenesinin altına indirdiği, bazı vatandaşların ise maskeyi elinde taşıdığı görüldü.
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