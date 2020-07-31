Dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı
|31 Temmuz 2020 21:28
|Yazdır
Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde korona virüs salgınında rekor sayıda vaka artışı yaşandı. Son 24 saatte 292 bin 527 yeni vaka tespit edildi.
Korona virüs salgını küresel olarak etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülkede ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) tarafından açıklanan raporda bugün dünya genelinde 292 bin 527 yeni vakanın tespit edilmesi ile günlük vaka sayılarında rekor artış kaydedildi. Günlük vaka sayılarındaki en çok artış ise ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da yaşandı. 4 ülke küresel salgında başı çekti. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 812 kişi arttı.
DSÖ'nün 24 Temmuz'daki raporunda ise dünya genelinde günlük 284 bin 196 yeni vaka tespit edilmiş, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 753 olarak kayıtlara geçmişti. Geçtiğimiz hafta ise 40 ülkede günlük vaka sayısı rekor kırmıştı. Avusturalya, Japonya, Hong Kong, Bolivya, Sudan, Etiyopya, Bulgaristan, Belçika, Özbekistan ve İsrail vaka sayılarının artışa geçtiği ülkelerin başında geliyor.
Dünya genelinde toplam vaka sayısı 17 milyon 624 bin 299'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 679 bin 574'e ulaştı. 11 milyon 20 bin 895 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İngiltere normalleşmede frene bastı: 4 milyon kişi tecrit altında
31 Temmuz 2020 19:43
|Dünya genelinde virüsten iyileşenlerin sayısı 11 milyonu geçti
31 Temmuz 2020 19:15
|Yapay zeka virüsü 1 saat içinde yüzde 90 doğrulukla buldu
31 Temmuz 2020 17:59
|NASA duyurdu: Mars'a gidemeyiz ama ona en yakın yer Türkiye'de
31 Temmuz 2020 15:32
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 17 milyon 496 bini geçti
31 Temmuz 2020 12:02
|AB seyahat listesini daralttı
30 Temmuz 2020 17:31
|Trump başkanlık seçimlerinin ertelemesini istedi
30 Temmuz 2020 16:56
|Virüs vakaları ve ölümler artıyor... İşte son durum
30 Temmuz 2020 15:05
|Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak askeri tatbikatı başladı
29 Temmuz 2020 18:54
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 901 bini geçti
29 Temmuz 2020 10:10