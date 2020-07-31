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Samsun'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı
Samsun'da yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı
|31 Temmuz 2020 22:01
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Samsun'da yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 2 itfaiye personeli yaralandı.
Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Terme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Salıpazarı İlçe Grup Amirliğinde görevli itfaiye aracı yangına giderken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada, itfaiye görevlileri Murat Yılmaz ve Ferhat Yıldırım yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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