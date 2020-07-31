1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, düğün, mevlit ve bayramda toplu yemek ikramını yasakladı
 31 Temmuz 2020 22:04
Yazdır
Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı

Adıyaman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, düğün, mevlit ve bayramda toplu yemek ikramını yasakladı.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul üyeleri gündemdeki konular görüştü. Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla yeni kararlar alındı. Kurul, "İlimiz genelinde gerçekleşecek bayram ziyareti, düğün, mevlit gibi törenlerde, organizasyonlarda yemek ikramı, servisi yapılmasının yasaklanmasına, törenlerde, organizasyonlarda kişiler arası mesafenin aynı aile bireyleri dışındaki kişiler için asgari 1 metre olması gerektiği kuralının aksatılmadan uygulanmasına" karar verdi.

Cenazelerin eve götürülmemesiyle ilgili ise, "Kalabalık ortamlarda korona virüs bulaşma riski artacağından, cenaze törenlerinin mümkün olduğunca az kişinin katılımı ile yapılmasının sağlanması, cenazelerin evlere götürülmemesi, cenazelerin defni sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takma konularında belediye yetkilileri, muhtarlar ve ilgili kurumların gerekli uyarı, denetimleri yapmalarına, ilimiz genelinde hastalık yayılmasının önüne geçilebilmesi için toplu taziye kabulü, taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına, Covid-19 hastalığı bulaşma riski nedeniyle ilimiz genelinde hastaların ziyaretçi kabulü ve hasta ziyaretlerinin yasaklanması" yönünde karar alındı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası Mencilis ilgi görüyor
31 Temmuz 2020 21:00		 Kurbanı kesince gözlerine inanamadı! Hemen yetkilileri aradı
31 Temmuz 2020 19:53
NASA'nın paylaşımı sonrası Vali'den çağrı: Çıkın çıkın gelin
31 Temmuz 2020 18:46		 Evinin kapısına astığı yazıyla misafirleri geri çevirdi
31 Temmuz 2020 17:41
Virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının bayramını pencereden kutladı
31 Temmuz 2020 17:11		 Gaziantep'te cadde ve sokaklar bu kez bomboş kaldı
31 Temmuz 2020 17:01
Termometreler 41 dereceyi gösterdi, sosyal mesafe ve maske unutuldu
31 Temmuz 2020 15:59		 Bu ilde normalleşme döneminde 532 yeni vaka
31 Temmuz 2020 15:36
11 kişide koronavirüs tespit edildi, 530 kişi karantinaya alındı
30 Temmuz 2020 23:55		 D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşanıyor
30 Temmuz 2020 22:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:55 - Yangını çaresizlikle izlediler22:52 - Kasaplar ve vatandaşların kurban derisi kavgası: 3'ü ağır 5 yaralı22:40 - Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert, bebeğini kucağına aldı22:29 - Elini sokan arıyı bıçaklamak isterken hastanelik oldu22:14 - İran'da 7 günlük bebek virüs nedeniyle hayatını kaybetti22:04 - Adıyaman'da düğün ve bayram yemekleri yasaklandı
22:01 - Samsun'da yangına giden itfaiye aracı devrildi: 2 yaralı21:58 - Korona ikinci kez kapıyı çalabilir!21:37 - Türk bilim insanları virüs tanısında yeni sistem geliştirdi21:28 - Dünya genelinde günlük vaka sayısı rekor kırdı21:09 - Devletin büyüttüğü çocuklar otel konforundaki evlerde barındırılıyor21:00 - Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası Mencilis ilgi görüyor
20:47 - AB üyesi ülkeye ilk ihracat: Türk İHA'sı20:36 - Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan iller20:33 - Bakan Kurum: Şehirlerimizi engelsiz hale getiriyoruz20:23 - Şehir hatları vapurunda sosyal mesafe hiçe sayıldı20:10 - Bakanlığı'n 35 milyon lira proje desteği başvuruları uzatıldı
20:05 - İki ilde yeni karantina kararları alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
3 bin 266 TL'yi iade etmedi, 277 bin 788 TL ceza yedi
Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan iller
Kurban pazarında et paylaşımı kavgası! 3 yaralı
2018 ve 2019 KPSS sonuçlarının geçerlilik tarihi uzadı mı?
Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu
Uyudukları sırada üstlerine baca yıkılan çift öldü
Eşini vahşice öldüren Türk subayı tutuklandı
NASA duyurdu: Mars'a gidemeyiz ama ona en yakın yer Türkiye'de
İki ilde yeni karantina kararları alındı
Muharrem İnce parti kuruyor, tarih belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
erik 1
açacakla soda açmak 3
yorgan döşek yatmak 1
bulgur pilavı 2
kim korkar sosyal fobiden 1
cas'ın trabzonspor'u reddetmesi 1
bu mesajı 15 kişiye gönder 1
fabrice n'sakala 1
Liglerden küme düşmenin kaldırılması 1
Nasa'nın salda gölü tweeti 1
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam