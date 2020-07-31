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İran'da 7 günlük bebek virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde 7 günlük bebek korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 31 Temmuz 2020 22:14
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İran'da 7 günlük bebek virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İran'ın güneyinde yer alan Buşehr eyaletinde 7 günlük bebek korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Korona virüs salgını nedeni ile İran'da can kayıpları artmaya devam ediyor. Buşehr Eyaleti Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Sekreteri Said Keşmiri, eyaletteki korona virüs tablosuna ilişkin son bilgileri verdi. Keşmiri, Buşehr Eyaleti'nde şu anda toplamda 173 kişinin korona virüs nedeniyle hastanelerde yattığını belirterek, "Hastanede yatışı gerçekleşenler arasından 23 kişi solunum cihazına bağlı" dedi.

Korona virüs nedeniyle Buşehr Eyaleti'nde henüz 7 günlük olan bir bebeğin de hayatını kaybettiğini belirten Keşmiri, "Hayatını kaybedenler arasında kalp rahatsızlığı olan henüz 7 günlük bir bebekte bulunuyor. Hayatını kaybeden en yaşlı kişi ise 74 yaşındaki bir kadın" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Rezevi Horasan eyaletine bağlı Günabad şehrinde ise 2 günlük bir bebek korona virüs nedeni ile hayatını kaybetmişti.

İran'da bugüne kadar 304 bin 204 kişide korona virüs tespit edilirken, 16 bin 766 kişi ise hayatını kaybetti.
İhlas Haber Ajansı
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