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Köpek cinayetini ABD'li şirket affetmedi

ABD'li Eeton Corporation şirketi, eşini ısırdığı gerekçesiyle komşu evin bahçesindeki kurt köpeği 'Nero'yu tabancayla vurarak öldüren Alp Erkin'in genel müdürü olduğu Türk şirket ile tüm ilişkisini kestiğini açıkladı.
 01 Ağustos 2020 09:05
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Köpek cinayetini ABD'li şirket affetmedi


İstanbul Sarıyer Yeniköy Mahallesi Özgürlük Sokak'ta oturan Can Özula ve eşi Deniz Özula, 5 yaşındaki Alman Kurdu cinsi 'Nero' isimli köpeklerini aile dostları olan Beyhan Özdemir'e emanet etti. 25 Temmuz akşamı Beyhan Özdemir, Nero'yu gezdirmeye çıkardı. İddiaya göre tasmasız dolaştırılan Nero'dan rahatsız olan Alp Erkin ve eşi Şadiye Erkin bakıcıyı tasma takma konusunda uyardı. Aralarında tartışma çıktıktan sonra Nero ve Hilal Özdemir evin bahçesine girdi.

2 EL ATEŞ ETTİ

Hürriyetin Özel haberine göre: Bahçe içerisine girmeye çalışan Erkin çifti Beyhan Özdemir ile tartışmaya devam etti. Tansiyonun yükselmesi üzerine bahçe kapısını zorlayan Sadiye Erkin karşısına çıkan Nero'yu darp etti. Bunun üzerine Nero, Sadiye Erkin'in dizini ısırdı. Bu sırada Alp Erkin belinden çıkarttığı silah ile iki el Nero'ya ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Nero yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede incelemede bulundu. Köpeğin sahibi Deniz Özula, "Herkesin tanıdığı bütün mahallenin sevdiği bir köpekti. Silahı belinde hazır olan Alp Erkin son derece hızlı ve soğuk kanlı bir şekilde 2 el ateş etmiştir. Bu olay tasarlanarak yapmıştır" dedi.

FİRMADAN AÇIKLAMA

2019 cirosu 21.4 milyar dolar olan, 95 bin kişinin çalıştığı ABD'li Eeton Corporation şirketi ise sosyal medya hesabından Türkçe ve İngilizce yapılan açıklamada "Alp Erkin ile ilgili gelişen olayın farkındayız ve bu bayi ile olan iş ilişkimizi sonlandırma kararı almış bulunuyoruz" denildi.

7 YIL ÖNCE DE EZMİŞ

İddiaya göre Alp Erkin 2013 yılında da yine aynı sokakta ikamet eden Zafer Önal'a ait olan bir köpeği otomobiliyle ezerek öldürdü. Konu hakkında Hürriyet'e konuşan Zafer Önal, "7 yıl önce dolaştırmak için çıkarttığım köpeğimi de arabasıyla ezerek öldürdü. Köpeğim benim kollarım arasında öldü, Alp Erkin ve oğlu o zaman camdan çıkıp gülerek izlediler benim köpeğime sarılarak ağlamamı. Bu insanlar normal insanlar değil" dedi.
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