Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Bursa'da restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
|01 Ağustos 2020 11:53
|Yazdır
Büyükkumla Mahallesi'ndeki restoranda, iddiaya göre işletmeciler ile bazı müşteriler arasında kavga çıktı.
Silah kullanılan kavgada Osman Gürle yaşamını yitirdi, yaralanan G.G. ve A.M. Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşletmede çalışan bir kişinin gözaltına alındığı olayda, bir şüphelinin de arandığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
01 Ağustos 2020 13:30
|Muğla'da havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü
01 Ağustos 2020 13:29
|Bursa'da komşular arasında su faturası kavgası: 1 ölü
01 Ağustos 2020 12:20
|İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı
01 Ağustos 2020 12:07
|Camide yapılan çirkin harekete adli işlem başlatıldı
01 Ağustos 2020 12:04
|Sağlık Bakanlığından virüs için yeni çalışma, 1 ayda tamamlanacak
01 Ağustos 2020 11:46
|Konya'da otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
01 Ağustos 2020 11:34
|Çubuk'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
01 Ağustos 2020 11:13
|Sivas'ta 4 kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
01 Ağustos 2020 10:23
|Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
01 Ağustos 2020 08:44