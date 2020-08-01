Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç baygın halde bulundu
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinin Kelekçi köyünde dün kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek, köyün dışında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
|01 Ağustos 2020 21:53
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İşçileri taşıyan kamyonet devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
01 Ağustos 2020 21:49
|Adana'da hatalı sollama facia getirdi: 4 ölü, 3 yaralı
01 Ağustos 2020 18:48
|Bayramın ikinci gününün kaza bilançosu: 6 ölü, 72 yaralı
01 Ağustos 2020 18:31
|Şanlıurfa'da minibüsle kamyonet çarpıştı: 15 yaralı
01 Ağustos 2020 18:04
|Arsızlığın böylesi! Polis bile ne yapacağını şaşırdı
01 Ağustos 2020 16:54
|Uşak'ta otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 6 yaralı
01 Ağustos 2020 14:55
|Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
01 Ağustos 2020 13:30
|Muğla'da havadan ve karadan müdahale edilen orman yangını söndürüldü
01 Ağustos 2020 13:29
|Bursa'da komşular arasında su faturası kavgası: 1 ölü
01 Ağustos 2020 12:20
|İzmir ve Manisa'daki yangınlar kontrol altına alındı
01 Ağustos 2020 12:07