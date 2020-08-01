Düzce'de tedbirlere uymayanlara 7,5 milyon TL ceza
|01 Ağustos 2020 23:46
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Düzce'de korona virüs tedbirlerine uymayan 4 bin 202 kişi, 260 işletme ve 103 toplu taşıma aracına toplam 7 milyon 541 bin 310 TL para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı, korona virüs salgını sonrasında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından açıklanan tedbirlere uymayan vatandaşlara ceza kesmeye devam ediyor. Pandemi sürecinin başladığı tarihten itibaren yapılan uygulamalarda, kurallara uymayan vatandaşlara, kapalı kalması gerekirken faaliyetlerini sürdüren iş yerlerine ve fazla yolcu alan toplu taşıma araç sürücülerine de cezai işlem uygulandı. Düzce'de bu kapsamda Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ve il genelinde bulunan belediyelerin zabıta amirlikleri tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 202 kişiye toplam 6 milyon 102 bin TL para cezası kesildiği öğrenildi. Uygulanan cezalar Düzce İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilerek onandı.
İş yeri ve toplu taşıma araçları cezadan kaçamadı
Düzce il genelinde korona virüs kurallarını ihlal eden, kumar oynanan ve sağlık açısından uygun olmayan işletmeler mühürlendi. Bu işletmelere toplam 819 bin TL cezai işlem uygulandı. Normalleşme sürecinin ardından halk otobüslerinde ruhsatta yazan yolcu sayısının yarısı kadar, ilçeler arası sefer yapan otobüslerin koltuk sayısı kadar ve şehirler arası yolculuk yapan araçlara yönelik yapılan uygulamalarda 103 otobüs, midibüs ve minibüse 620 bin 310 lira cezai işlem uygulandı. İl genelinde 4 bin 202 kişi, 260 işletme ve 103 otobüs, midibüs ve minibüse toplam 7 milyon 541 bin 310 lira cezai işlem uygulandı.
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