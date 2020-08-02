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'Unutulma hakkı'nı biz de kullanacağız

Sosyal medya düzenlemesi sayesinde, geçmişe ait, görüntü veya yazılarından oluşan internet içerikleri nedeniyle sıkıntı yaşayanlar, internette unutulma hakkını kullanabilecek
 02 Ağustos 2020 07:31
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'Unutulma hakkı'nı biz de kullanacağız

Günümüz dünyasının en büyük iletişim ağı internet, milyonlarca kullanıcının gerekli olan bilgiye çabuk ulaşması ve sosyal iletişim kurmasını sağlamasının yanı sıra, oluşturduğu mağduriyetlerle hayatı olumsuz etkileyebiliyor. Ayrıca, çocuklar başta olmak üzere siber mağduriyet yaşayan insanlar, bu durumu gelecekteki hayatlarından veya tanınmaktan endişe ettikleri için çoğu zaman yargıya taşımıyor, aynı şekilde aileleri, arkadaşları veya öğretmenleriyle paylaşmıyor.

Dünyada, internet kullanımıyla paralel şekilde artan siber mağduriyetlerle ilgili çoğu ABD kökenli arama motorları veya içerik sağlayıcı siteler, merkez ofislerinin bulunduğu ülkelerde "rahatsızlık-içerik kaldırma" taleplerine daha çabuk cevap verirken, Türkiye'de bu durum çok ağır işliyor.

İnternet siteleri ve sosyal medya arşivlerinde, şantaj ve baskı yapmak amacıyla kullanılan fotoğraf, video, yazı veya içeriklerin sebep olduğu mağduriyetlerin giderilmesi için AB Adalet Divanı'nınca alınan "unutulma hakkı" kararı, üye ülkelerde geçerliyken, Google'nin merkezinin bulunmadığı Türkiye'de uygulanmıyor.

TBMM'de kabul edilen kanunla, internet kullanıcılarının kişisel başvurularında veya kamu kurumlarının bildirimlerinde yaşanan zorlukların aşılması için sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisi kurulması ve mağduriyetlerin hızlı bir çözüme kavuşması amaçlanıyor.

ÇOCUKLARA TEHDİT

Kurduğu "e-Koruma" sitesiyle özellikle ticari alanda bu tür mağduriyetlerin muhatabı olan ve sorunlara çözüm bulmaya çalışan avukat Kadir Kurtuluş, "unutulma hakkı" ve yeni sosyal medya düzenlemesiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İnsanların haklarında çıkan çeşitli haberlerden ya da fotoğraflarından rahatsız olduklarını ve bununla ilgili hukuk bürolarına başvurular yaptıklarını belirten Kurtuluş, "Özellikle çocuklar, 'Benim rahatsızlık duyduğum bir fotoğrafım-videom var.' diyerek başvuru yapıyor. Çoğu çocuğun bu kişilerin içerik kaldırma hizmetini alabilecek durumları olmadığı ve ailelerine de söyleyemedikleri için aileler de böyle bir hizmet için destek aramıyor" dedi.

Kötü niyetli insanların çocuklardan yararlanmak için "Elimizde videoların var" şeklinde tehditlerde bulunması gibi örnekler yaşandığını ifade eden Kurtuluş, "Bize başvuru yapıldığı zaman elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu bir yere kadar yeterli oluyor." diye konuştu. Artık kişilerin 'unutulma hakkı' kapsamında, haklarında çıkmış haberleri kaldırabileceğini söyleyen Kurtuluş, "Bu yasayla sosyal medya şirketleri, çoktan yapmaları gereken düzenlemeleri yapınca insanlar da mağdur olmadan ve mahkemelere gitmeden karşılarında muhatap bulacak, çok önemli mağduriyetlerin önüne geçilecektir" ifadesini kullandı.
Türkiye
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