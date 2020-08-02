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Fedakar öğretmenler duvarları boyadı sıraları tamir etti

Yaz tatilini ilçede geçiren öğretmenler, öğrencilerinin okulda daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için sıraları tamir etti ve bahçeyi düzenledi.
 02 Ağustos 2020 15:40
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okulun boyasını ve tamiratını yaparak yeni eğitim yılına hazırlıyor.

Yaz tatilini ilçede geçiren öğretmenler, öğrencilerinin okulda daha ferah ve temiz bir ortamda eğitim görmesi için kolları sıvadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden boya ve malzeme desteği alan öğretmen ve idareciler ellerine fırçaları alarak okulun duvarlarını boyadı, sıralarıtamir etti ve bahçeyi düzenledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, AA muhabirine, öğretmenlerin gönüllü olarak bir araya gelip fedakarca çalışma yürüttüğünü belirtti.

İdareci ve öğretmenlerin yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Tapsız, "İlçemizin başarılı okullarından Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenleri, okulumuzun yeni eğitim öğretim yılına daha güzel ve daha nezih bir ortamda hazırlanması amacıyla çaba harcadılar. Onların şevkine ve heyecanına ortak olduk. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Sınıf öğretmenlerinden Gökhan Yüce ise öğrencilerinin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim alması için yapılan çalışmada yer almaktan mutlu olduğunu kaydetti.

Okul Müdürü Fazıl Döğüşçü de okulun boyanması ve tamiratının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
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