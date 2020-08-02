Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlere 15 gün geçici yasak
|02 Ağustos 2020 16:10
|Yazdır
Muş'ta toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin ülke genelinde ve sınır dışında terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği ifade edildi.
Halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek gerçekleştirilecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, yasa dışı örgütler ve uzantıları tarafından çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla Valilik makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar, spor faaliyetleri, bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç, ilimiz sınırları içinde tüm toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı, protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart, poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 1 Ağustos 2020 günü saat 00.01 ila 15 Ağustos 2020 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Haberleşme altyapısına yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapıldı
02 Ağustos 2020 14:29
|Erdoğan'dan açıköğretim eğitimini çalışın talimatı
02 Ağustos 2020 13:45
|Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi
02 Ağustos 2020 09:24
|Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaflığa geçiş sınavı yapacak
02 Ağustos 2020 09:02
|Pandemide KDK'ya başvurular patladı
02 Ağustos 2020 08:01
|'Unutulma hakkı'nı biz de kullanacağız
02 Ağustos 2020 07:31
|Siirt'te bir köy karantinaya alındı
02 Ağustos 2020 06:20
|Düzce'de tedbirlere uymayanlara 7,5 milyon TL ceza
01 Ağustos 2020 23:46
|ABB'nin meclis kararları elektronik ortama taşındı
01 Ağustos 2020 17:04
|'1 Ağustos itibariyle 'Yeşil Tarife' devreye alınacak'
01 Ağustos 2020 16:16