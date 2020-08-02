Şoför bayramını kutlamayan yolculara sitem etti
|02 Ağustos 2020 22:45
|Yazdır
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde halk otobüsü sürücüsü, otobüste bulunan yolcuların bayramını kutlamamasına sitem ederek, üzüntüsünü belirten bir konuşma yapınca, yolcular alkışlayarak bayramını kutladı.
Körfez ilçesi ile İzmit arasında sefer yapan halk otobüsünün sürücüsü İbrahim Çankaya, bayramın ilk günü yolcu taşıdığı sırada bayramını kutlamayan yolculara sitem etti. İbrahim Çankaya yolculuk sırasında yolculara seslenerek, Bütün yolcularıma önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Sizler önce Allah'a sonra kaptanlara emanetsiniz. Araçta şu an ortalama 30 yolcumuz var. Bir üzüntümü paylaşacağım, kaptanların işlerini severek yapması yolcunun elinde olan bir şey. Elçiye zeval olmaz, bayramınız mübarek olsun. 30 kişiden bir tanesi bayramı kutlasaydı ben bu konuşmayı yapmayacaktım. Rabbim hepinizin yolunu açık etsin. Nice bayramları nasip etsin diyorum, hayırlı bayramlar olsun diyorum.' dedi.
İbrahim Çankaya'nın konuşmasının ardından yolcular alkışlayarak bayramını kutladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İŞKUR projesiyle hayalini kurdukları işe kavuştular
02 Ağustos 2020 22:02
|Meteoroloji'den 11 ilimiz için sağanak uyarısı
02 Ağustos 2020 19:10
|Vanlı iş adamı kaz civcivi satışında taleplere yetişemiyor
02 Ağustos 2020 18:23
|Pınar Gültekin'in katili haksız tahrik peşinde
02 Ağustos 2020 17:02
|Tatilcilerin dönüş çilesi başladı
02 Ağustos 2020 16:47
|Yüksekten düşerek yaşamını yitiren asker toprağa verildi
02 Ağustos 2020 16:41
|Başkentte piknik ve mesire alanlarında yoğunluk
02 Ağustos 2020 16:39
|Adalar'a gitmek için maskesiz, sosyal mesafesiz kuyruk
02 Ağustos 2020 14:51
|Fahrettin Koca uyardı... Menekşe Plajı'nda şok eden manzara
02 Ağustos 2020 14:38
|Bakan Koca'dan tatilcilere uyarı: Birinci dalga sahillere indi
02 Ağustos 2020 13:32