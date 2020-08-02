1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uşak'ta 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu' oluşturuldu

Uşak'ta Koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon çalışmalarını daha etkin denetlemek amacıyla Vali Funda Kocabıyık başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu" oluşturuldu.
 02 Ağustos 2020 22:51
Yazdır
Uşak'ta 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu' oluşturuldu

Uşak'ta Koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyon çalışmalarını daha etkin denetlemek amacıyla Vali Funda Kocabıyık başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu" oluşturuldu.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Funda Kocabıyık, il genelinde Koronavirüs (Covid-19) vatandaşların her hangi bir olumsuz etkilenmeden korumak için, için virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden itibaren aralıksız çalıştıklarını dile getirdi. Konuşmalarına devam eden Kocabıyık, "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulunu" oluşturduk. Bu kurul, Covid-19 virüsü taşıyan ve taşıyanlarla temaslı kişilere yönelik uygulanan ev karantinasını etkin şekilde takip edecek. Oluşturacağımız ekipler, il genelinde ev karantinasında bulunması gereken kişileri 14 günlük karantina sürecinde her gün değişik saatlerde günde en az iki kez evlerinde ziyaret edecek ve karantina kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek, karantina kurallarına uymayanlar hakkında işlem başlatacak" şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmalarla virüs taşıyan ya da taşıma riski bulunan vatandaşların topluma karışmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini dile getiren Kocabıyık, "Unutmayalım ki aldığımız tedbirlerin hepsi sizlerin sağlığı için. Covid-19 ile mücadelede her birey üzerine düşeni yapar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat eder, karantina kurallarına uyarsa ilimizde salgının yayılmasını engellemiş oluruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Kütüphanenin kitap sayısı arttı
02 Ağustos 2020 22:12		 Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu
02 Ağustos 2020 22:10
Süper Loto'da 25 milyonluk dev çekiliş başladı!
02 Ağustos 2020 20:34		 Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlere 15 gün geçici yasak
02 Ağustos 2020 16:10
Haberleşme altyapısına yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapıldı
02 Ağustos 2020 14:29		 Erdoğan'dan psikolojide açıköğretim eğitimini çalışın talimatı
02 Ağustos 2020 13:45
Kamuda da 'uzaktan eğitim' dönemi
02 Ağustos 2020 09:24		 Jandarma Genel Komutanlığı muvazzaflığa geçiş sınavı yapacak
02 Ağustos 2020 09:02
Pandemide KDK'ya başvurular patladı
02 Ağustos 2020 08:01		 'Unutulma hakkı'nı biz de kullanacağız
02 Ağustos 2020 07:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - 5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?00:03 - 3 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bu kampüste hayat var23:56 - Bakan Pakdemirli: Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı23:46 - İletişim Başkanı Altun'dan 'kardeşlik' vurgusu23:20 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:02 - TFF'den 22 takımlı lig talebine tepki: Zeydan Karalar maksadını aşmıştır22:51 - Uşak'ta 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu' oluşturuldu22:45 - Şoför bayramını kutlamayan yolculara sitem etti22:21 - DÜ, 'Kürtçe tez yazımı yasaklandı' iddiasını yalanladı22:19 - Türkiye'nin ilk madeni paraları 96 yaşında22:17 - Akıllı telefon pazarındaki daralma sürüyor
22:13 - Türkiye'nin büyüleyen güzelliği: Kuş cennetleri22:12 - Milli Kütüphanenin kitap sayısı arttı22:10 - Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele için 'çat kapı' ekibi kuruldu22:02 - İŞKUR projesiyle hayalini kurdukları işe kavuştular21:55 - Türkiye'nin en derin gölünde büyük endişe! 7 metre çekildi
21:52 - Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı: Türkiye ciddi bir aktör
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?
Bu kampüste hayat var
3 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ufuk Bayraktar 1
kurban bayramı 1
Telegram 3
muharrem ince 1
selfie 1
bayramda evde yalnız başına oturmak 1
ırak 1
sosyal mesafe 1
ekşi elmalar 1
dila hanım 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam