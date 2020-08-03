3 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları
3 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları.
|03 Ağustos 2020 00:03
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pınarhisar Belediyesini ziyaret edecek, Saray-Kırklareli Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Edirne Yolu şantiyesinde çalışmalarla ilgili bilgi alacak, yolun açılış törenine katılacak.
(Kırklareli/13.15/14.00/15.15/15.45/16.45/17.30)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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