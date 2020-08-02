Bakan Pakdemirli: Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa yangınlar kontrol altına alındığını duyurdu.
|02 Ağustos 2020 23:56
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa yangınlar kontrol altına alındığını duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimizin yoğun uğraşları sonucu, Uşak Banaz, Uşak Banaz Hasanbey Köyü, İzmir Menderes - Görece, İzmir Bornova Sarnıç Köyü, Denizli Çal ve Bursa Nilüfer Başköy'deki yangınlar kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.
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