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Azerbaycan Akdeniz Kalkanı'nda

TurAz Kartalı ve kara tatbikatıyla müşterek harekat mesajı veren Türkiye ile Azerbaycan, gövde gösterisini donanmalarıyla Doğu Akdeniz'e taşıyacak. Azerbaycan, Türkiye'nin öncülüğünde icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılmaya hazırlanıyor. Azerbaycan, D. Akdeniz üzerinde ticaret ve enerji nakil hatlarıyla bölgenin paydaşlarından biri
 03 Ağustos 2020 06:11
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Azerbaycan Akdeniz Kalkanı'nda

TurAz Kartalı Tatbikatı ile hava kuvvetleri iş birliğini, Nahçıvan'daki kara tatbikatıyla da kara kuvvetlerinin müşterek harekat kabiliyetini test eden Türkiye ve Azerbaycan orduları, gövde gösterisini donanmalarıyla Doğu Akdeniz'e taşıyacak. Hazar Denizi'nin güçlü donanmalarından birine sahip olan kardeş ülke Azerbaycan, Türkiye'nin öncülüğünde icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekatı'na katılmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin denizlerde düzenlediği tatbikatlara her dönem yüksek katılım sergileyen Azerbaycan donanması, Akdeniz'de ticaret ve enerji güvenliğinin sağlanmasında Türkiye'yle iş birliği yapacak. İki ülke deniz kuvvetleri arasında konuya ilişkin çalışmaların nihai aşamaya getirildiği öğrenildi.

ÖNCELİK BİLGİ PAYLAŞIMI

Türkiye'nin 2006 yılından bu yana milli olarak icra ettiği Akdeniz Kalkanı Harekatı'nın uluslararası yapıya kavuşturulması maksadıyla Akdeniz'de kıyısı bulunan yahut Akdeniz üzerinden ticaret, enerji nakil hatları kullanan dost ve kardeş 9 ülkeyle görüşmeler yaklaşık 2 yıl önce başlatılmıştı. Harekatın uluslararası katılımcılarının, harekata daha çok bilgi paylaşımı ve diğer desteklerle katkı sağlaması bekleniyor. Hazar havzasında bulunmakla birlikte BTC boru hattına petrol sağlayan Azerbaycan, Doğu Akdeniz üzerinden ticaret ve enerji nakil hatları üzerinden konunun paydaşlarından biri. Azerbaycan donanmasının, kardeş ülke güç birliğinin bir göstergesi olarak harekata katkısı önemsenirken, istendiği taktirde savaş gemisi kiralamak yahut donanmanın diğer unsurları ve istihbarat iş birliğiyle harekata önemli katkılar sağlayabileceği belirtiliyor. Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'nin kardeşlik bağının yanı sıra güçlü enerji iş birliğine sahip olduğu Kazakistan ve Türkmenistan'ın da ittifaka dahil olabileceği değerlendiriliyor.

KAPSAMI GİDEREK GENİŞLİYOR

Akdeniz Kalkanı, Kasım 2019'da uluslararası nitelikte bir tatbikat haline gelmiş ve ilk katılımcısı da Pakistan donanması olmuştu. Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na katılan Pakistan fırkateyni PNS Alamgir, harp oyununun tamamlanması sonrası Akdeniz Kalkanı'na iştirak etmiş, Pakistan ile birlikte Ürdün de 2 gözlemci personeliyle harekatta yer almıştı. Bu yıl 10-11 Mart'taki harekata PNS Yarmook fırkateyniyle katılan Pakistan donanması ile Türk donanması arasında ortak iletişim hattı tesis edilmiş ve karşılıklı ticari gemi bilgilerinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen bir iz aktarım sistemi üzerinden Pakistan ile paylaşılmasına 21 Nisan itibariyle başlanmıştı. Bu gelişmelerin ardından Milli Savunma Bakanlığı 23 Nisan'da, Akdeniz Kalkanı'nın Pakistan ve Ürdün'ün katılımıyla uluslararası bir harekat haline geldiğini duyurmuştu. Bir sonraki Akdeniz Kalkanı'na Azerbaycan'ın yanı sıra Tunus, Libya, Cezayir, Lübnan, Gürcistan ve Arnavutluk'un da katılımı planlanıyor.
Yeni Şafak
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