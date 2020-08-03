Memur ve memur adaylarından gelen sorulara cevaplar

Yenişafak Gazetesinden Ahmet Ünlü bugünkü yazısında memur ve memur adaylarının sorularına cevap yazdı.

1- 2020/1 Tercihlerinde kadroların niçin dereceleri yer almıyor?

2020/1 tercihlerinde yer alan TMO programcı atamalarının hiç birisinde kadro derece yazmamakta. ÖSYM tarafından programcı olarak atanırsam sözleşmeli KİT işçisi mi oluyorum? Kadroya sınavla mı geçebiliyorum?

ÖSYM Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu'nu yayımlamıştır. Buna göre adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye saat 23.59'a kadar gönderebileceklerdir.

Kılavuza göre KİT'lerdeki sözleşmeli personeller için kadro derecesi ve hizmet sınıfı söz konusu olmadığı için tercih yapılacak pozisyonların karşısında derece ve hizmet sınıfı yer almamaktadır. Bu durum sizin açınızdan herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. Ayrıca, KİT'lerde çalışan sözleşmeli personel için kadro yerine pozisyon ifadesi kullanılmaktadır. Ayrıca, sözleşmeli personel pozisyonları oldukça güvenceli olup, sözleşme sonlandırılması memuriyetin sonlandırılması kadar zordur. Yani güvence açısından endişeye gerek yoktur.

Diğer yandan, ÖSYM tarafından KİT'lere programcı olarak yerleştirilirseniz, 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel olmaktasınız. KİT'lerdeki I sayılı cetvelde yer alan kadrolara bazı hallerde sınavla, bazı hallerde de sınavsız olarak kurum içinden atanılmaktadır. İlerleyen zamanlarda I sayılı cetveldeki şube müdürü kadrosuna görevde yükselme sınavını kazanarak atanmanız mümkün olabilmektedir.

2- Lisans mezunu olarak YH Sınıfında çalışıyorum ama lise mezunu GİH personelinden daha düşük ücret alıyorum

Gazi Üniversitesi kontrol ve otomasyon teknolojileri ön lisans mezunuyum. İstanbul Üniversitesi sosyoloji lisans mezunuyum. Kurumda teknisyen yardımcısı olarak bilgisayar ve donanım destek biriminde çalışıyorum ve ek göstergem yok. 1/4 dereceye kadar geldim. Kurumda lise mezunu bir memur benden daha az bilgili olmasına rağmen daha fazla maaş alıyor.

Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere, YHS personeli asli ve sürekli hizmet yapmadığı için bunların memur olarak kabul edilmeleri de doğru değildir. Taşeron işçilerin KHK ile kamu işçisi yapılmasından sonra kamudaki YHS personelinin durumu iyice sıkıntılı olmaya başlamıştır.

Bu sınıfta görev yapanlar maalesef ek gösterge alamamaktadırlar. Dolayısıyla bunların hem maaşları hem de emekli maaşları çok düşük olmaktadır. Ancak, bunlara ek ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, bunlardan 1-4 dereceden aylık alanlar % 90, 5-7 dereceden aylık alanlar % 80 ve diğer derecelerden aylık alanlar da % 70 oranında ek ödeme almaktadır.

Bu sınıfta görev yapanların görevde yükselme sınavına girerek GİH sınıfına veya unvan değişikliği sınavına girerek Teknik Hizmetler sınıfına geçmekten başka alternatiflerinin olmadığını düşünüyoruz. Kamu kurumları zaman zaman görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı açarak YHS'de görev yapan personel sayısını azaltmaya çalışmaktadır.

3- Branşlı Teknisyen Yardımcılarının sorunu nasıl çözülecek?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 6.000 Teknisyen Yardımcısı bulunmaktadır. Bunların içinde branşlı olarak alınan (elektrik, sıhhi tesisat v.s.) şeklinde yaklaşık 500 personel bulunmaktadır. Bu personellere hizmetli işi (çay, temizlik, bariyer taşıma v.s.) işleri yaptırılmaktadır.

Yukarıda yer alan soruya verdiğimiz cevap burada da geçerlidir. Görevde yükselme sınavını kazanarak GİH sınıfına ya da unvan değişikli sınavını kazanarak teknik hizmetler sınıfına atanmadan sorununuz devam edecektir. Maalesef kamu personel sistemi üzerinde ciddi bir çalışma gerektirmektedir.

4- Bankada çalıştığım süreler memuriyetteki kazanılmış hak aylığımda dikkate alınır mı?

2005 yılında memur olarak atandım. 1 yıl sonra istifa ettim. Ziraat Bankası'nda banko görevlisi oldum. Emekli Sandığı'yla iliskilendirildim. Yeniden memur olarak atandım. Bu durumda bankadaki hizmetlerim kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?

4603 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinde; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile ilgileri devam eden personelin özel hukuk hükümlerine göre çalışacakları sürelerin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirileceği ve emeklilik işlemlerinde söz konusu kanunun ek 48'inci maddesinin (b) fıkrası ile ek 68'inci maddesi hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bankadan istifa ederek başka kurumlardaki memur kadrosunda göreve başlanılması halinde bankada geçen süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınmamakla birlikte emeklilik derece ve kademesi açısından dikkate alınmaktadır. Burada yer alan kazanılmış hak aylık ifadesi emeklilik yönünden anlam ifade etmektedir. Sonuç olarak bankada çalıştığınız süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademenizde dikkate alınmamaktadır.

5- Yıllık iznimin hesabında özel sektördeki hizmetlerim dikkate alınır mı?

Ben Sağlık Bakanlığı'na Sözleşmeli Fizyoterapist olarak 2 ay önce atandım. Aday memura 1 sene izin yok dendi. Fakat ben 2018 yılında özel sektörde işe girmiştim. Özel sektörde özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yine kendi unvanımla yani Fizyoterapist olarak 14 ay çalıştım. Atandığım için istifa ettim. Yıllık izin verilir mi ne yapmam lazım?

Sorunuza 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personel olduğunuz varsayımıyla cevap veriyoruz. (657 sayılı Kanun'un 4/B maddesinde yer alan sözleşmeli personel olsanız da sonuç değişmezdi) 4924 sayılı Kanun'un 5'inci maddesinde; "Sözleşmeli personelin izinleri hususunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, otuz günü aşan hastalık izinlerinde sözleşmeli personele yarım sözleşme ücreti ödenir. Ayrıca, sözleşmeli personelin yıllık izinleri birleştirilemez ve bu personele yıllık izinden düşülmek üzere mazeret izni verilemez" hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 154 seri nolu DMK Genel Tebliği'nde; yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde özel sektörde çalıştığınız süreler kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınamayacağı için bu süreler yıllık izin hesabında dikkate alınmayacaktır.

Şayet sözleşmeli personel olarak değil de Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı'na memur olarak atanmış olsaydınız 657 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesi gereğince mesleğinizi özel kurumlarda yaptığınız için çalıştığınız sürenin ¾ ü dikkate alınarak bu süreler izin sürenizde dikkate alınacaktı.

Ayrıca, 657 sayılı Kanun'un 102'nci maddesine göre yıllık izin kullanılabilmesi için adaylık durumunun kalkıp kalkmamasının önemi yoktur. Sadece izinde değerlendirilen hizmet süresinin bir yıl olup olmaması önemlidir.