Mardin'de tepki çeken düğün: Onlarca kişi kol kola halay çekti
Koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü illerden biri olan Mardin'de düzenlenen bir düğün tepki çekti. 3 gün 2 gece süren düğünde hiç bir şekilde sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülürken, katılımcıların maske takmaması da dikkat çekti
|03 Ağustos 2020 07:55
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Mardin'de, Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti.
Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü.
Görüntüleri izleyenler, düğünü yapanlara ve eğlenceye katılanlara tepki gösterdi.
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