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Temmuzda 106 terörist, etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik temmuzda düzenlenen başarılı operasyonlarda, 106 terörist etkisiz hale getirildi
 03 Ağustos 2020 08:25
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Temmuzda 106 terörist, etkisiz hale getirildi

Eli kanlı terör örgütü PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok şehirde bu süreçte düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 155 şüpheliden 62'si tutuklandı. Temmuzda terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarında ise dört güvenlik vazifelisi şehit olurken iki polis de yaralandı.

KANI YERDE KALMADI

Muş'un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden teröristler, 27 Temmuz'da şehadetin beşinci senesindedüzenlenen operasyonla yakalandı. Kulaksız'ın şehit olduğu, eşinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili dokuz şüpheli, Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla gözaltına alındı.

SON 24 SAATTE 10 TERÖRİST DAHA

Milli Savunma Bakanlığı son 24 saatte 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek" ifadelerine yer verildi.
DHA
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