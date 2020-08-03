1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mısır tezgahı için kendini yaktı

Mısır tezgahı için kendini yaktı
 03 Ağustos 2020 08:49
Yazdır
Mısır tezgahı için kendini yaktı

Erzincan'da zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgaha el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Olay, bayramın ilk günü akşam saatlerinde Erzincan Ekşisu Mesire alanı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ekşisu Mesire alanında seyyar tezgahta mısır satan Yavuz P.'den tezgahını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine zabıta ile Yavuz P., arasında tartışma yaşandı. Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.

Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz P., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı, Trabzon'a sevk edildi. Trabzon'da yoğun bakıma alınan seyyar satıcının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Karısının kaçtığı adama sokakta kanlı pusu!
03 Ağustos 2020 09:35		 Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçakla yaralandı
02 Ağustos 2020 21:50
Silivri'de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı
02 Ağustos 2020 21:12		 İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp
02 Ağustos 2020 18:33
Üniversiteli Harun serinlemek için girdiği barajda boğuldu
02 Ağustos 2020 18:11		 Bayram tatilinin kaza bilançosu: 15 ölü, 256 yaralı
02 Ağustos 2020 17:35
Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı
02 Ağustos 2020 17:22		 Bir insan eşine bunu nasıl yapar? İşte o anlar
02 Ağustos 2020 14:48
Ambulans verilmeyen hasta otomobille hastaneye götürüldü
02 Ağustos 2020 11:05		 MSB'den askeri arazide çıkan yangın açıklaması
02 Ağustos 2020 06:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:51 - Açık giyindin' tartışmasına hakim ayarı09:37 - Kamuda 'dijital güvenlik' için sıkı önlemler geliyor09:35 - Karısının kaçtığı adama sokakta kanlı pusu!09:33 - Türkücü avukat baro tartışmalarını yumuşatmak için albüm çıkardı09:10 - Polisin bayrak hassasiyeti08:49 - Mısır tezgahı için kendini yaktı
08:25 - Temmuzda 106 terörist, etkisiz hale getirildi07:55 - Mardin'de tepki çeken düğün: Onlarca kişi kol kola halay çekti07:35 - Bakan Pakdemirli: Tedbirleri aldık, gıdada sıkıntı yok07:20 - ABD'li şirket petrol için PKK ile anlaştı07:05 - Memur ve memur adaylarından gelen sorulara cevaplar06:30 - Bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin 1-3 derece altında - Haritalı
06:11 - Azerbaycan Akdeniz Kalkanı'nda00:04 - 5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?00:03 - 3 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bu kampüste hayat var23:56 - Bakan Pakdemirli: Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı
23:46 - İletişim Başkanı Altun'dan 'kardeşlik' vurgusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?
Memur ve memur adaylarından gelen sorulara cevaplar
Mardin'de tepki çeken düğün: Onlarca kişi kol kola halay çekti
ABD'li şirket petrol için PKK ile anlaştı
Karısının kaçtığı adama sokakta kanlı pusu!
Bakan Pakdemirli: Tedbirleri aldık, gıdada sıkıntı yok
Azerbaycan Akdeniz Kalkanı'nda
Bu kampüste hayat var
Mısır tezgahı için kendini yaktı
Kamuda 'dijital güvenlik' için sıkı önlemler geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kurban bayramı 1
sosyal fobiyi ilk tanımlayan kişi 1
Telegram 3
Hindistan'da inek olmak 1
selfie 1
bayramda evde yalnız başına oturmak 1
muharrem ince 1
dila hanım 2
ırak 1
ekşi elmalar 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam