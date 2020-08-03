Polisin bayrak hassasiyeti

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmada, vatandaşların devletten kiraladığı tarım arazilerini zorla ellerinden alan "çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü" olduğunu belirledi. Bu tespit üzerine polis, savcılıktan alınan izinle liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucunda "Şenler Çetesi" olarak bilinen suç örgütünün Seyhan bölgesinde vatandaşın devletten kiraladığı arazileri silahla tehdit ederek el koyup, ekilen arazileri hasat edip parasına el koydukları ya da kendileri de ekim yaptıkları ortaya çıktı. Polis, bu zanlıların arazilere el koymak için aralarında bıçaklama, tehdit, şantaj ve gasp da dahil olmak üzere 30 olaya karıştığını belirledi. Ayrıca, zanlıların bu yöntemle 400 dönüm tarlayı ekip biçtiği ve para kazandığı iddia edildi.

Polis, bu tespitleri yaptıktan sonra 3 Temmuz günü suç örgütü üyesi 18 kişiyi yakalamak için şafak vakti eş zamanlı olarak 20 adrese baskın yaptı. Özel harekat polisinin de katıldığı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Polisin suç örgütüne baskın anları drone ile de görüntülendi. Zanlıların yakalanma anı hem havadan hem de karadan anbean görüntülendi. Polis zanlıların evlerinde arama yaptı. Bu aramalar da havadan görüldü. Bir polisin damda arama yaptığı sırada yere atılmış halde Türk Bayrağı görünce onu yerden alıp katlayıp, polis aracına götürdüğü anların görüntüsü de ortaya çıktı.

Zanlılar sorgularının ardından "nitelikli yağma, hırsızlık, suç uydurma, ruhsatsız silah bulundurma, kasten yaralama, iş yeri kurşunlama" suçlarından adliyeye sevk edilmiş, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan aralarında çete liderinin de olduğu 6 kişi tutuklanırken, 1 zanlı ev hapsi tedbiriyle diğer zanlılar ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.