Türkücü avukat baro tartışmalarını yumuşatmak için albüm çıkardı

Yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yaptıktan sonra türkücü olmak için istifa edip avukatlığa geçen Özkan Yıldırım, yaptığı yeni şarkının hukuk camiasında çoklu baro tartışmalarından kaynaklanan gerginliğin azalmasında rol oynayacağını söyledi.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım (41), müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu. Hukuk camiasında çoklu baro tartışmalarının yaşandığını hatırlatan Yıldırım, müziğin gerginliği azaltmada önemli bir etken olduğunu söyledi.

Çoklu baro uygulaması ile ilgili gerginliği müzikle azaltmak için de yeni albümünü bu zaman dilimine denk getirdiğini söyleyen avukat Özkan Yıldırım, "Ortamın yumuşamasına katkım olursa ne mutlu bana. Sözü müziği bana ait güzel bir eser ortaya çıktı. 'Ne zaman geleceksin' adlı eserimizin kayıtları bitti. Uzun ve detaylı bir çalışma oldu. En iyisi elde etmek için çok çaba sarf ettik. Türk müziğine çok güzel bir eser kazandırdığıma inanıyorum" diye konuştu.