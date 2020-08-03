1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Karısının kaçtığı adama sokakta kanlı pusu!

Gelen bir son dakika haberine göre; Uşak'ta 3 çocuk babası Baran Güven, 7 ay önce kaçırılan eşi Berivan Güven ile birlikte yaşayan Özcan Güven'e pusu kurarak dehşet saçtı. Karısını kaçıran adamı katlettikten sonra kısa sürede yakalanan Baran Güven, ifadesinde 'Namusumu temizledim' dedi
 03 Ağustos 2020 09:35
Yazdır
Karısının kaçtığı adama sokakta kanlı pusu!

Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre; Uşak'ta yaşayan 27 yaşındaki Baran Güven, 7 ay önce eşi Berivan Güven'in (26) kendisi işteyken ortadan kaybolması üzerine kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından eşinin evden kaçtığını ve Özcan Güven ile birlikte yaşamaya başladığını öğrenen Baran Güven, eşine boşanma davası açtı.

AKRABA BASKISI

Eşinin kendisinden boşanmadan başka biriyle yaşaması üzerine akrabaları tarafından Baran Güven'e namusunu temizlemesi için baskı yapıldı. Baskılara dayanamayan Güven, korkunç cinayetin planını yaptı. Eşini ve sevgilisini takip eden Baran Güven, Korupark'ta pusu kurdu. Baran Güven, karşısına çıktığı Özcan Güven'e 10 el ateş etti. Tabancanın şarjörünü boşaltan Güven, öfkesini alamayıp yerde kanlar içerisinde yatan adamı 22 yerinden bıçakladı.

GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öfkeli koca, eşi Berivan Güven'e dokunmayıp olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yerde yatan sevgilisinin başında feryat eden Berivan Güven'i gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcan Güven, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında emniyet birimleri, katil zanlısı Baran Güven'i kısa sürede yakalayıp göz altına alındı.

'GURURUMA YEDİREMEDİM'

Eşinin sevgilisini vahşice öldürüp kaçan Baran Güven, cinayetin ardından sosyal medyadan 'namusumu temizledim' mesajını paylaştı. Kısa sürede yakalanan Güven emniyette verdiği ifadede, eşinin kendisinden boşanmadan başkasıyla yaşamasını gururuna yediremediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran Güven tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mısır tezgahı için kendini yaktı
03 Ağustos 2020 08:49		 Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçakla yaralandı
02 Ağustos 2020 21:50
Silivri'de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı
02 Ağustos 2020 21:12		 İzmir'de tekne battı: 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi kayıp
02 Ağustos 2020 18:33
Üniversiteli Harun serinlemek için girdiği barajda boğuldu
02 Ağustos 2020 18:11		 Bayram tatilinin kaza bilançosu: 15 ölü, 256 yaralı
02 Ağustos 2020 17:35
Aydın'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı
02 Ağustos 2020 17:22		 Bir insan eşine bunu nasıl yapar? İşte o anlar
02 Ağustos 2020 14:48
Ambulans verilmeyen hasta otomobille hastaneye götürüldü
02 Ağustos 2020 11:05		 MSB'den askeri arazide çıkan yangın açıklaması
02 Ağustos 2020 06:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:51 - Açık giyindin' tartışmasına hakim ayarı09:37 - Kamuda 'dijital güvenlik' için sıkı önlemler geliyor09:35 - Karısının kaçtığı adama sokakta kanlı pusu!09:33 - Türkücü avukat baro tartışmalarını yumuşatmak için albüm çıkardı09:10 - Polisin bayrak hassasiyeti08:49 - Mısır tezgahı için kendini yaktı
08:25 - Temmuzda 106 terörist, etkisiz hale getirildi07:55 - Mardin'de tepki çeken düğün: Onlarca kişi kol kola halay çekti07:35 - Bakan Pakdemirli: Tedbirleri aldık, gıdada sıkıntı yok07:20 - ABD'li şirket petrol için PKK ile anlaştı07:05 - Memur ve memur adaylarından gelen sorulara cevaplar06:30 - Bazı bölgelerde sıcaklık mevsim normallerinin 1-3 derece altında - Haritalı
06:11 - Azerbaycan Akdeniz Kalkanı'nda00:04 - 5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?00:03 - 3 Agustos 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Bu kampüste hayat var23:56 - Bakan Pakdemirli: Uşak, İzmir, Denizli ve Bursa'daki yangınlar kontrol altına alındı
23:46 - İletişim Başkanı Altun'dan 'kardeşlik' vurgusu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?
Memur ve memur adaylarından gelen sorulara cevaplar
Mardin'de tepki çeken düğün: Onlarca kişi kol kola halay çekti
ABD'li şirket petrol için PKK ile anlaştı
Karısının kaçtığı adama sokakta kanlı pusu!
Bakan Pakdemirli: Tedbirleri aldık, gıdada sıkıntı yok
Azerbaycan Akdeniz Kalkanı'nda
Bu kampüste hayat var
Kamuda 'dijital güvenlik' için sıkı önlemler geliyor
Mısır tezgahı için kendini yaktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
acemi kasaplar 3
ekşi elmalar 1
Hindistan'da inek olmak 1
sosyal fobiyi ilk tanımlayan kişi 1
kurban eti 1
ırak 1
ingiltere 1
selfie 1
Telegram 3
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam