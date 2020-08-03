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Kamuda 'dijital güvenlik' için sıkı önlemler geliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, kamuda uygulanacak dijital güvenlik önlemleri için Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırladı.
 03 Ağustos 2020 09:37
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Kamuda 'dijital güvenlik' için sıkı önlemler geliyor

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Buna göre kamu kurumlarında önce bir anket yapılarak güvenlik açıkları tespit edilecek. Daha sonra tüm kamu personeli için zorunlu olacak uygulamalar hayata geçirilecek. Kamu çalışanlarının uyacağı tedbirler şöyle:

Sistem uyaracak

- Her kamu kurumu için kullanılacak programlar belirlenecek ve bir "beyaz liste" oluşturulacak. Personelin beyaz listede bulunan uygulamalar haricinde uygulama kurması engellenecek. Program kurulmaya çalışıldığı zaman uyarı verecek bir sistem kurulacak.

- Aynı şekilde internet ağında da "kara liste" veya "beyaz liste" belirlenecek. Ağ erişimleri sınırlandırılacak. Kurum sistemleri tümünü kapsayacak şekilde; port, servis ve protokol taramaları gerçekleştirecek. Zararlı IP adreslerine erişimin denetlenmesi için tüm DNS sorguları kayıt altına alınacak.

- Kamuda sıkça kullanılan IP telefonlar ile ilgili de yeni önlemler alınacak. IP telefon, altyapı sağlayıcısı veya kurum tarafından güvenlik duvarları ile korunacak. IP telefon sistemlerinin iz kayıtları tutulacak.

- Kurum tarafından "gerekli görülen durumlarda" belirlenen kaynaklar ve hedefler arasındaki tüm ağ trafiği izlenebilecek. Kayıt mekanizmaları oluşturulacak. İhtiyaç duyulması durumunda ilgili trafik kaydı incelenebilecek.

- Kurumdaki kritik sistemler taşınabilir depolama birimlerini desteklemeyecek şekilde yapılandırılacak. Taşınabilir depolama birimleri takıldığında uyarı verilecek bir sistem kurulacak. Bu uyarılar kayıt altına alınıp izlenebilecek.

Güvenlik testi

- Kişisel veri barındıran veri tabanının dışarıya aktarımı konusunda da önlemler alınacak. Personelin kişisel verilerinin yer aldığı bilgisayara sadece yetkilendirilmiş kullanıcı ulaşabilecek.

- Kurum ağına bağlı yetkisiz kablosuz erişim noktalarının tespit edilmesini ve alarm üretilmesini sağlayan ağ tabanlı keşif araçları kullanılacak.

- Tüm sızma testleri ve güvenlik denetimleri yılda en az bir kez yapılacak.

- Video konferans uygulamaları kurum içerisinde barındırılacak. Kurum içerisinde barındırılmayan üçüncü taraf bir uygulama kullanılacak ise uygulama açık kaynak kodlu olacak. Yönetici onayıyla ekran paylaşımı ve dosya paylaşım özelliği engellenecek.

'Jailbreak' önlemi

- Kurumsal kritik verilerin saklanması/depolanması amacıyla bulut depolama hizmetleri kullanılmayacak. Kritik verilerin yurt içinde depolandığı ve yurt dışında barındırılmayacağı garanti altına alınacak.

- Kurum bünyesinde geliştirilen uygulamaların, rootlanmış/jailbreak yapılmış cihazlarda çalışmayı reddedeceği sistem kurulacak.

- Kurum tarafından sağlanan telefon ve tabletler üzerinde jailbreak veya rootlama işlemi yapılmaması konusunda personel uyarılacak.

- Kritik görevlerde çalışanlar, mobil cihazlarını halka açık şarj istasyonlarında şarj etmemeleri konusunda uyarılacak.

- Kaybolması ve çalınmasına karşı cihazı uzaktan fabrika ayarlarına döndürüp içindeki veriyi silebilecek bir mekanizma kullanılacak.

- Onarım/tadilat için üçüncü kişilere verilecek cihazların, fabrika ayarlarına döndürülmesi ve içindeki kurumsal verilerin silinmesi uyarısı yapılacak. Cihaz içindeki veri silinemeyecek durumda ise cihaz imha edilecek.

Laptop uyarısı

- Kurum bünyesinde kullanılacak cihazların listesi çıkartılacak ve bu liste dışında bulunan cihazların kurum sistemlerine erişimi engellenecek.

- Taşınabilir bilgisayarlara, çalınma ve kaybolma riskine karşı disk şifreleme uygulanacak. Kullanıcıların disk şifreleme özelliğini devre dışı bırakmaları engellenecek. Taşınabilir bilgisayarlarda, harici depolama ortamlarının izinleri devre dışı bırakılacak. İş gereksinimleri doğrultusunda gerekli onayların alınması durumunda harici bellek kullanılabilecek ancak yapılan işlemler izlenecek.

Siber saldırıya karşı birim

- Siber olayların yönetimi aşamalarında görev alacak personelin rol ve sorumlulukları tanımlanıp, olaya müdahale için gerekli teknik alt yapı personele sağlanacak. Siber olay yönetimi kapsamında görev alacak personel Kurumsal SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) kriterlerine uygun seçilecek.
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