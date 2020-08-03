Uçakta kürtçe anonsa vize çıkmadı
|03 Ağustos 2020 10:18
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırmada Kürtçe anons talebinde bulunan HDP Mardin Milletvekili Ebrü Günay'a Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nu (ICAO) işaret etti.
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre: TBMM Başkanlığı'na önerge veren Ebrü Günay, havaalanı, liman, otogar ve garlardaki anonslarda, bilgilendirme kitapları ve tabelalarda Kürtçe'ye yer verilip verilmeyeceği yönündeki çalışmaları sordu. Bakan Karaismailoğlu Günay'ın sorularını şöyle yanıtladı:
STANDARDI VAR
"ICAO tarafından sivil havacılıkta kullanılacak resmi diller İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince olarak belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dilinin Türkçe, uluslararası havacılık dilinin ise İngilizce olması nedenleriyle anons ve yönlendirmeler bu kapsamda yapılmaktadır. Uçuş bilgi, anons ve danışma hizmetleri uluslararası metinlere göre Türkçe ve İngilizce olarak yapılmaktadır."
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