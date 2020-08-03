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Düştü diye polislerin yanında ağlamıştı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Antalya'da Gökhan Ç.'nin, "Düştü" dediği sevgilisi Hatice Şimşek'i döverek öldürdüğü ortaya çıktı.
 03 Ağustos 2020 12:08
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Düştü diye polislerin yanında ağlamıştı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Antalya Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta dün yaşanan olayda, Gökhan Ç., saat 15.30 sıralarında polisi arayarak, sevgilisi Hatice Şimşek'in evde hareketsiz yattığını bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Hatice Şimşek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede vücudunda morluklar olduğu tespit edilen Şimşek'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polislerin incelemesi sürerken, Gökhan Ç., Şimşek ile birlikte yaşadığı evin balkonunda gözyaşı döktü. Şüphe üzerine gözaltına alınan Gökhan Ç. polise,

"Alkollüydük, düştü"

dedi.

'Komşular şikayetçi olmuş'

Apartman sakinleri ise gece boyu çiftin evinden kavga sesleri geldiğini, bunun üzerine farklı saatlerde polise ihbarda bulunduklarını anlatarak,

"Her ihbardan sonra gelen ekipler, Hatice Şimşek'in şikayetçi olmaması üzerine geri gitmek zorunda kaldı"

iddiasında bulundu.

'Kavga ettim dövdüm, uyandığımda öldüğünü fark ettim'

Poliste 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıkan Gökhan Ç. ifadesinde cinayeti itiraf etti. Gökhan Ç.'nin ifadesinde,

"Alkollüydük. Gece kavga ettik, dövdüm. Uyandığımda hareketsiz yattığını ve öldüğünü fark ettim. Bir yakınımı aradım. Ondan sonra da polisi aradım"

dediği öğrenildi.

Gökhan Ç'nin Hatice Şimşek'e daha önce de şiddet uyguladığı belirlendi.
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