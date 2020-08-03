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İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123'e ulaştı
İçişleri Bakanlığı: İkna yoluyla bir örgüt mensubu Mardin'de teslim oldu. 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123'e yükseldi"
|03 Ağustos 2020 12:22
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İçişleri Bakanlığı, Mardin'de bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sene başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 123'e yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha teslim oldu.
Bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına verdiği destekle Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123 oldu.
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