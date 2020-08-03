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Mezunları en kolay iş bulabilen ilk 30 üniversite

CALIBRE Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin verilerine göre mezunları en kolay iş bulabilen ilk 30 üniversite arasında İstanbul Üniversitesi'nin bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
 03 Ağustos 2020 12:24
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Mezunları en kolay iş bulabilen ilk 30 üniversite

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi sitesinde referansı verilen CALIBRE Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği'nin verilerine göre mezunları en kolay iş bulabilen ilk üniversiteler arasında birinci sırada Sabancı Üniversitesi alırken ikinci sırada Boğaziçi Üniversitesi yer alıyor. Bu üniversiteleri Koç Üniversitesi takip ediyor. Sıralamada en dikkat çekici olan ise Türkiye'nin ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin listede kendine yer bulamaması oldu.

Mezunları en kolay iş bulabilen ilk 30 üniversite şöyle

Mezunları En Hızlı İş Bulan Bölümler - %

1 Tıp 100,00

2 Elektronik Mühendisliği 97,74

3 Elektrik Mühendisliği 94,24

4 Bilgisayar Mühendisliği 89,93

5 Eczacılık 88,95

6 Diş Hekimliği 77,59

7 Endüstri Mühendisliği 73,80

8 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 71,71

9 İnşaat Mühendisliği 71,23

10 Makine Mühendisliği 68,46

11 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 68,03

12 Tekstil Mühendisliği 65,38

13 Veterinerlik 61,82

14 Maden Mühendisliği 61,18

15 Geomatik/Harita Mühendisliği 58,65

16 Mekatronik Mühendisliği 51,56

17 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 51,04

18 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 50,43

19 Mimarlık 50,21

20 Hemşirelik 49,95

21 Gıda Mühendisliği 46,78

22 Turizm ve Otel İşletmeciliği 45,04

23 Kimya Mühendisliği 44,62

24 İç Mimarlık 44,59

25 Jeoloji Mühendisliği 43,25

26 İstatistik 42,52

27 Şehir ve Bölge Planlama 42,01

28 İşletme 40,06

29 Matematik 37,85

30 Kimya 36,36

31 Psikoloji 36,11

32 Dil ve Edebiyat 36,07

33 İletişim 34,07

34 Öğretmenlik Programları 33,10

35 Uluslararası İlişkiler 33,06

36 Beslenme Ve Diyetetik 32,46

37 İktisat 32,06

38 Hukuk 31,23

39 Çevre Mühendisliği 29,33

40 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 29,05

41 Biyoloji 28,22

42 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 27,62

43 Radyo Televizyon ve Sinema 25,67

44 Ekonometri 25,60

45 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 23,39

46 Halkla İlişkiler ve Tanıtım 21,88

47 İlahiyat 21,81

48 Bankacılık ve Finans 20,31

49 Sosyoloji 14,16

50 Maliye 9,74

Yeterli veriye sahip olan bölümler sıralamaya dahil edilmiştir.

**Sıralamaya en az, min. güven aralığı %90, max. hata payı %10 olan bölümler dahil edilmiştir.

***Liste üniversite farkı gözetmeksizin, tüm katılımcıların bölüm verileri üzerinden sıralamaları göstermektedir.
Milli Gazete
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