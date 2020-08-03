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Kapasitesinin 3 katı dolan otobüsten fazla yolcuyu polis indirdi

Kurban Bayramı tatili için Şile'ye gidenler geri dönüş için aynı anda yola çıkınca durağa yanaşan belediye otobüsü bir anda yaklaşık 3 kat doldu. Fazla yolcuyla hareket etmeyeceğini söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşanınca devreye polis girdi. Polis ekipleri otobüsteki fazla yolcuyu indirince araç yoluna devam etti.
 03 Ağustos 2020 12:37
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Kapasitesinin 3 katı dolan otobüsten fazla yolcuyu polis indirdi

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu.

Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu.

Kapasitesi 70 kişi olmasına rağmen yaklaşık 3 katı yolcu ile dolan otobüsün şoförü, hareket etmek istemedi. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı.

FAZLA YOLCUYU POLİS İNDİRDİ

Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün koronavirüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de söz konusu olduğu uyarılarında bulundular.
DHA
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