Ektiği lavantayla köyü karasineklerden temizledi

Eskil ilçesi Bayramdüğün köyünde yaşayan 65 yaşındaki Mahmut Kesmez, tarım ve hayvancılıktan geçimini sağlayan köy halkının yoğunlukla açık besi yapması nedeniyle oluşan karasinekleri bitirmek için araştırmaya girdi. Yaptığı araştırmalar sonucunda lavanta bitkisinin karasinekleri ve larva oluşumunu önlediğini tespit eden Kesmez, evinin 2,5 dekarlık bahçesine lavanta bitkisi ekti. 6 yıl önce ilk ekimini yapan ve karasineklere karşı etkili olduğunu kesinleştiren Kesmez, 6 yıldır lavanta bitkisini yetiştirmeye devam ediyor.

6 yıl önce köyde ciddi anlamda karasineklerin oluştuğunu ifade eden Mahmut Kesmez, "Bu bahçeyi ilk 6 yıl önce ektim. İlk ekim yapmamın sebebi ticari değil, sadece köyde açık besi çok olduğu için karasinek aldı köyü, çok karasinek oldu. Benim araştırmalarıma göre sineği yok ettiği, sineğin buna gelmediği, larva yapmadığı için lavanta ekmeyi düşündüm. Sineği gerçekten yok etti. Köyü sinekten temizledi. Rüzgarla gelen sinekler fazla durmuyor ve larva yapmıyor. Nihayetinde köyü temizledi" dedi.