1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hakkari Valisinden kaza açıklaması

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kazada 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi
 03 Ağustos 2020 13:10
Yazdır
Hakkari Valisinden kaza açıklaması

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kazada 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Cilo Sat Gölleri Bölgesinde pikniğe gidenleri taşıyan aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 6 kişi helikopterle Hakkari Fatih Kışlasına oradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte hastaneye giden Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, milli eğitim camiası ve milletimizin "başı sağ olsun" dedi.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, "Sabah 9.45 civarı üzücü bir haber ile sarsıldık. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları Cilo Sat Gölleri bölgesinde pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yaşanmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Bunlardan 4'ü milli eğitim çalışanı ikisi memur, bir ücretli öğretmen, biri İşkur çalışanı ve ikisi sivil vatandaş olmak üzere 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Ayrıca bir milli eğitim personeli yaralı hayatı tehlikesi olmamaktadır. Kazanın olduğu yer bölge 3 bin 200 rakım Cilo Sat Dağları buzul göllerine inerken maalesef aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geliyor. Kaza freninin patlaması, boşalması, şoför hatası mı araştırılıyor. Cenazelerimizi aldık. Yaralımız da şuanda Yüksekova Devlet Hastanesinde. Milli eğitim camiamız ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Yüksekova'dan Hakkari'ye gelenlerin aileleri ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Lüks otomobili çalıp sahibinden fidye istedi
03 Ağustos 2020 14:43		 Bakan Soylu, bayramın kaza bilançosunu açıkladı
03 Ağustos 2020 14:23
Düğünde vücuduna kurşun isabet eden 3 yaşındaki çocuk öldü
03 Ağustos 2020 14:00		 Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
03 Ağustos 2020 13:53
Bakan Selçuk'tan Hakkari'deki kaza için taziye mesajı
03 Ağustos 2020 13:43		 Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
03 Ağustos 2020 13:38
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
03 Ağustos 2020 13:32		 İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123'e ulaştı
03 Ağustos 2020 12:22
Ankara'da bir evde çıkan yangın 3 ev ve 1 kamyonete sıçradı
03 Ağustos 2020 12:19		 Düştü diye polislerin yanında ağlamıştı, gerçek sonradan ortaya çıktı
03 Ağustos 2020 12:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:50 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri14:43 - Lüks otomobili çalıp sahibinden fidye istedi14:31 - Mersin'de toplu taziye yapılması yasaklandı14:23 - Bakan Soylu, bayramın kaza bilançosunu açıkladı14:19 - Virüsü yenen avukat: Virüsün vücudumda dolaştığını hissettim14:15 - Meteorolojiden 4 il için 'aşırı sıcak hava' uyarısı
14:04 - Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti14:00 - Düğünde vücuduna kurşun isabet eden 3 yaşındaki çocuk öldü13:53 - Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama13:51 - Kalbi bir günde 127 kez duran hasta özel yöntemle sağlığına kavuştu13:48 - Bilim Kurulu üyesi: Bayramın etkisini 10-15 gün sonra göreceğiz13:45 - Düğünden sonra rahatsızlanan gelinin testi pozitif çıktı
13:43 - Bakan Selçuk'tan Hakkari'deki kaza için taziye mesajı13:38 - Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar13:32 - Menderes'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı13:29 - Virüs tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye sattı13:19 - Dünya 5G ile tanıştı, onlar hala sinyal arıyor
13:10 - Hakkari Valisinden kaza açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenleri taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 6 ölü
Açık giyindin' tartışmasına hakim ayarı
Mezunları en kolay iş bulabilen ilk 30 üniversite
AK Parti İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye hazırlanıyor
5510'a tabi memur emekli ikramiyesi alır mı?
Düğünden sonra rahatsızlanan gelinin testi pozitif çıktı
Karısının kaçtığı adama sokakta kanlı pusu!
Memur ve memur adaylarından gelen sorulara cevaplar
Mardin'de tepki çeken düğün: Onlarca kişi kol kola halay çekti
Altının onsu 1.985,18 dolarla tarihi zirvesini gördü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dila hanım 2
Hindistan'da inek olmak 1
ekşi elmalar 1
masanın kenarına vurarak soda açmak 1
ırak 1
susamak 1
sosyal mesafe 1
Telegram 3
Eşine kafa atan adam 1
kurban eti 1
SON İLANLAR
Yıldız Teknik Üniversitesi yüksek lisans ve doktora program ilanı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam