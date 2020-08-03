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Dünya 5G ile tanıştı, onlar hala sinyal arıyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir köyde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle köylüler tepelere çıkarak telefon görüşmesi yapmaya çalışıyor
 03 Ağustos 2020 13:19
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Dünya 5G ile tanıştı, onlar hala sinyal arıyor

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir köyde cep telefonu şebekelerinin çekmemesi nedeniyle köylüler tepelere çıkarak telefon görüşmesi yapmaya çalışıyor.

Altınyayla ilçesine uzaklığı 4 kilometre olan Doğupınar köyünde çekmeyen cep telefonu şebekeleri köylüleri çileden çıkartıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen, bir hasta olduğu zaman sağlık ekiplerine ulaşmakta güçlük çeken köylüler telefon görüşmesi yapabilmek için yaklaşık bir kilometre yürüyerek tepelere çıkmak zorunda kalıyor. Köy içerisinde ise bazı yerlerde sinyal bulan köylüler evlerinden dışarı ve tepelere çıkamadan rahatça konuşmak istiyorlar. Köyde yaşayan vatandaşlar ise Dünya'nın 5G ile tanıştığını kendilerinin ise 2G'yi bile göremediklerini söyledi.

Doğupınar Köyü Muhtarı Osman Keski, köylerinin bir baz istasyonuna ihtiyacı olduğunu belirterek, "Telefonlarımız çekmiyor. Köyümüze baz istasyonu lazım. Gençlerimiz ihtiyarlarımız mağduruz. Tepelere çıkıyoruz, acil bir durum olsa 112'yi bile arayamıyoruz. Telefonla ulaşamayınca tepelere çıkmamamız gerekiyor. Adamlar bize sitem ediyor. Köyün içinde ne kadar arkadaş varsa hiç birinin telefonu çekmiyor" dedi.

"Dünya 5G ile tanıştı biz maalesef 2G'yi bile göremiyoruz"

Köyde yaşayan Mirza Göktuğ, Dünya'nın 5G ile tanıştığını kendilerinin ise hala 2G'yi bile göremediğini söyleyerek, "Dünya 5G ile tanıştı biz maalesef 2G'yi bile göremiyoruz. Korona virüsten dolayı okullar tatil oldu. Bizim hiçbir öğrencimizi internetten ders alamadı. Tüm Türkiye almıştır, Doğupınar köyündekiler bu konuda mağdurdur. Telefon çekmesi için dağa tepelere çıkıyoruz. O şekilde gideriyoruz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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