Virüs tarama testinin yerlisini üretti, 21 ülkeye sattı

İlaç hazırlama sistemleri alanında faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tarama testi üreterek 21 ülkeye ihraç etti.

Kovid-19 salgını tüm dünyayı etkilerken salgınla mücadele için başta aşı olmak üzere medikal çalışmalar da devam ediyor. Bu kapsamda, doğruluk oranı yüksek ve hızlı sonuç verebilen tarama testleri de büyük önem taşıyor.

Ankara'daki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Oncosem Onkolojik Sistemler firması da yerli imkanlarla Kovid-19 tarama testi üretmeyi başardı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşhis amaçlı uygulanan testlerin uzun zaman aldığını ve ihtiyacın artmasıyla bu konuda tıkanıklıkların yaşandığını dile getirdi. Çelik, Çin menşeli bazı tanı kitlerinin hatalı çıkması üzerine bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.

Günlük 100 bin adet üretim yapabilecek potansiyeli yakaladıklarını ifade eden Çelik, "Bir ürün üretmek kıymetli ama bunu kapasiteli bir şekilde insanların ihtiyacına sunabilmek de o bir o kadar önemli. Şu an bu süreç işlemeye başlamış durumda. Artık ortada tamamı yerli ve milli, yüzde 96,8 doğruluk oranı olan bir ürün var ve bu ürünü 21 ülkeye ihraç etmiş durumdayız." diye konuştu.

- Kısa sürede sonuç alınabiliyor

Testin tarama amaçlı olduğuna işaret eden Çelik, "Sağlık kuruluşlarında yapılan testlerde teşhis amaçlı çok ihtiyaç oluşunca günlük ihtiyacın devam etmesi gerekiyordu. Bizim testimizde 10-15 dakikada sonuç alabiliyorsunuz ve bu da günlük hayatın devamlılığını sağlıyor." dedi.

Çelik, sonuçların tamamının klinik neticelerle uyumlu olduğunu, bağımsız laboratuvarların da sonuçları onayladığı söyledi.

Ürünün, ilgili halk sağlığı referans laboratuvarının bazı vakalar üzerinde test yaparak onaylamasının ardından Sağlık Bakanlığının ürün takip sistemine kaydedildiğini ve piyasaya sunulduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Tarama kitinde sonuç negatif çıkarsa sen bu hastalığı geçirmemişsin anlamına geliyor. Pozitif ise bir an önce bir sağlık kuruluşuna gidilerek, bunun teyit edilip tedavisine başlanması gerekir. Ayrıca bu testlerin başka bir özelliği de var. Hastalığı geçirip antikor geliştirmiş olanların da sonucunu alabiliyor."

Sağlık Bakanlığı onaylı ürün, hızlı tanı süresinin yanında kullanım kolaylığı da sağlıyor. Test, parmaktan alınan bir damla kan ve 2 damla solüsyonla yapılabiliyor.