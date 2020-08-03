Bakan Selçuk'tan Hakkari'deki kaza için taziye mesajı
|03 Ağustos 2020 13:43
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2'si öğretmen 6 kişinin vefat ettiği kaza nedeniyle eğitim camiasına başsağlığı dileyerek, bayram dönüş yolunda sürat yapılmaması, uykusuz yola çıkılmaması, emniyet kemeri takılması uyarılarında bulundu.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bayramın son gününde çok acı bir haber alındığını belirtti.
Eğitim camiasına ve millete başsağlığı dileyen Selçuk, öncelikle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sonra da Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile görüştüğünü ifade etti.
Kazada ikisi öğretmen ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarının da aralarında olduğu 6 kişinin vefat ettiği bilgisini aldıklarını ifade eden Selçuk, yaralı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının tedavisinin sürdüğünü bildirdi. Bakan Selçuk, Milli Eğitim Müdürlüğü ile sürekli temas halinde olduklarını, çalışanının sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirtti.
Yaralı personele acil şifa, vefat edenlerin ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Selçuk, şunları kaydetti:
"Eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Bayramın son gününde, dönüş yolunda direksiyon başına geçen vatandaşlarımıza buradan bir kez daha seslenmek istiyorum, ne olur sürat yapmayalım, ne olur uykusuz bir şekilde direksiyon başına geçmeyelim, gerektiğinde dinlenerek, mola vererek yola devam edelim, emniyet kemerimizi mutlaka ama mutlaka takalım. Acımız büyük, bayramı hüsrana dönüştürecek kaza haberlerine yenilerinin eklenmemesi en büyük temennimiz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Lüks otomobili çalıp sahibinden fidye istedi
03 Ağustos 2020 14:43
|Bakan Soylu, bayramın kaza bilançosunu açıkladı
03 Ağustos 2020 14:23
|Düğünde vücuduna kurşun isabet eden 3 yaşındaki çocuk öldü
03 Ağustos 2020 14:00
|Bakan Pakdemirli'den orman yangınlarıyla ilgili açıklama
03 Ağustos 2020 13:53
|Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
03 Ağustos 2020 13:38
|Menderes'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
03 Ağustos 2020 13:32
|Hakkari Valisinden kaza açıklaması
03 Ağustos 2020 13:10
|İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 123'e ulaştı
03 Ağustos 2020 12:22
|Ankara'da bir evde çıkan yangın 3 ev ve 1 kamyonete sıçradı
03 Ağustos 2020 12:19
|Düştü diye polislerin yanında ağlamıştı, gerçek sonradan ortaya çıktı
03 Ağustos 2020 12:08