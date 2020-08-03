Düğünden sonra rahatsızlanan gelinin testi pozitif çıktı
Tokat'ta, düğünden sonra rahatsızlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan gelin, tedavi altına alındı
|03 Ağustos 2020 13:45
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Tokat'ta, düğünden sonra rahatsızlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan gelin, tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Güryıldız beldesinde bir süre önce yapılan düğün sonrası rahatsızlanan gelin Ö.M, yüksek ateş şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanede yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Ö.M. tedavi altına alındı.
Aile yakınlarına ve düğüne katılanlara yönelik çalışma yapıldığı öğrenildi.
Bu arada Tokat'ta yetkililer, vatandaşları maske takma, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
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