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Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti

Teknik Direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı
 03 Ağustos 2020 14:04
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Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen Erol Bulut, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile Aytemiz Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'un başında gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve adı Fenerbahçe ile anılan Teknik Direktör Erol Bulut, sosyal medya hesabında yaptığı açıklama ile turuncu-yeşilli camiaya teşekkürlerini sunarak ayrılığı duyurdu.

"Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz"

Erol Bulut yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aytemiz Alanyaspor'da 2019-2020 sezonu ile birlikte başlayan görevimiz, bugün itibariyle son bulmuştur. Bu göreve gelmemizde büyük emeği olan Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve Aytemiz Alanyaspor yönetim kuruluna teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerim, ekibim, ben, en önemlisi de bizlere her zaman destek ve inancını esirgemeyen taraftarımızla, 2019-2020 sezonunu birlik içinde ve çok verimli geçirdik. Takımımızı Avrupa Kupaları'na götürme başarısı gösterdik. Ekibim ve ben, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kuruluna, tüm futbolcu kardeşlerimize, kulüp personelimize, taraftarımıza ve Aytemiz Alanyaspor camiasına teşekkürü borç biliriz. Aytemiz Alanyaspor'a bundan sonraki mücadelelerinde ve Avrupa Kupalarında başarılar dilerim."
İhlas Haber Ajansı
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