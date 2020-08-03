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Mersin'de toplu taziye yapılması yasaklandı

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs tedbirleri kapsamında taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alındı
 03 Ağustos 2020 14:31
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Mersin'de toplu taziye yapılması yasaklandı

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, korona virüs tedbirleri kapsamında taziyelerin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alındı.

Mersin Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 31 Temmuz tarihinde Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanarak, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında bazı yeni kararlar aldı. Bu çerçevede, kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda il genelinde hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere, hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına, sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınması kararlaştırıldı.

Ayrıca, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturulması, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16.00'da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinerek, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine, kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanması kararı alındı.

Toplu taziye yapılması yasaklandı

Bunun yanında yine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonlarda, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesi, bu konudaki denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılması yönünde karar alınırken, toplu taziye uygulamasının olduğu durumlarda, taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması, bu hususa ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az bir kez, "Kıymetli hemşehrilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin" şeklinde anons yapılması kararlaştırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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