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Diyanet ilana çıktı, başvuruları aldı ve mülakatları 6 aydır yapmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı kurum içi naklen Kuran Kursu öğreticisi alımı için ilana çıktı, başvuruları aldı ama mülakatları 6 aydır yapmıyor.
 04 Ağustos 2020 10:50
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Diyanet ilana çıktı, başvuruları aldı ve mülakatları 6 aydır yapmıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılının başında, kurum içi naklen Kuran Kursu öğreticisi alımı için ilana çıktı.

Başvurular 28 Şubat 2020 tarihinde bitti.

Ancak, başvuruların üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen, sözlü sınavlar yapılmamıştır.

Başkanlık personeli, belirsizlikten şikayetçi olup, Diyanet İşleri Başkanlığının sessiz kalıp hiçbir açıklama yapmamasına tepki gösteriyor.
Memurlar.Net - Özel

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