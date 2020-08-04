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Diyanet ilana çıktı, başvuruları aldı ve mülakatları 6 aydır yapmıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı kurum içi naklen Kuran Kursu öğreticisi alımı için ilana çıktı, başvuruları aldı ama mülakatları 6 aydır yapmıyor.
|04 Ağustos 2020 10:50
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılının başında, kurum içi naklen Kuran Kursu öğreticisi alımı için ilana çıktı.
Başvurular 28 Şubat 2020 tarihinde bitti.
Ancak, başvuruların üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen, sözlü sınavlar yapılmamıştır.
Başkanlık personeli, belirsizlikten şikayetçi olup, Diyanet İşleri Başkanlığının sessiz kalıp hiçbir açıklama yapmamasına tepki gösteriyor.
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