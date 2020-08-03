Lüks otomobili çalıp sahibinden fidye istedi

BİLİM KURULU ÜYESİ: SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK YORULDU Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova: İlk döneme göre hem ilaç hem hastaneler bağlamında daha hazırlıklıyız tabii ki. Birtakım kurallar uygulanmaz ise şöyle bir tehlike var: Sağlık çalışanları çok yoruldu. Sağlık çalışanlarının motivasyonlarının arttırılması, onların da dinlenmesi gerekiyor