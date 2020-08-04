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Özel şart konulunca, 63 KPSS puanıyla mühendis alındı

Trabzon Üniversitesi, Büro personeli unvanı için, harita mühendisi olmak şartının yanı sıra çok sayıda sertifika aradı. Çok sayıda aday başvurmasına rağmen özel şarttan dolayı 63 puanlı aday atanmaya hak kazandı.
 04 Ağustos 2020 15:02
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Özel şart konulunca, 63 KPSS puanıyla mühendis alındı

Trabzon Üniversitesi 26 Haziran'da yayımladığı ilanla 10 sözleşmeli büro personeli alacağını duyurdu.

Ancak bir büro personeli için "Harita mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri mühendisliği veya Geomatik mühendisliği" mezunu olma şartının yanı sıra;
- İnsansız hava aracı ticari pilot sertifikası,
- Autocad sertifikası,
- MATLAB sertifikası
- İleri excel eğitim sertifikası
gibi 4 adet sertifika şartı arayınca, başvuran bir aday dışında kalan diğer adayların şartları taşımadığı ilan edildi ve 63 puanlı aday kazanan aday olarak duyuruldu.

2019/2 KPSS tercihlerinde, ilanda yazan bölüm mezunları en düşük 89 puanla atanmıştı. Tıklayın.
Memurlar.Net - Özel

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