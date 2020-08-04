Özel şart konulunca, 63 KPSS puanıyla mühendis alındı
|04 Ağustos 2020 15:02
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Trabzon Üniversitesi 26 Haziran'da yayımladığı ilanla 10 sözleşmeli büro personeli alacağını duyurdu.
Ancak bir büro personeli için "Harita mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri
mühendisliği veya Geomatik mühendisliği" mezunu olma şartının yanı sıra;
- İnsansız hava aracı ticari pilot sertifikası,
- Autocad sertifikası,
- MATLAB sertifikası
- İleri excel eğitim sertifikası
gibi 4 adet sertifika şartı arayınca, başvuran bir aday dışında kalan diğer adayların şartları taşımadığı ilan edildi ve 63 puanlı aday kazanan aday olarak duyuruldu.
2019/2 KPSS tercihlerinde, ilanda yazan bölüm mezunları en düşük 89 puanla atanmıştı. Tıklayın.
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