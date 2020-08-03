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Japonya'dan Türk doktora başarı ödülü

Dünya'da 23 doktora verilmesi kararlaştırılan ve kısa adı FAPSC olan Asya Pasifik Kardiyoloji Cemiyeti ödülü, bu yıl Türk Doktor Sercan Okutucu'ya verildi
 03 Ağustos 2020 15:21
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Japonya'dan Türk doktora başarı ödülü

Dünya'da 23 doktora verilmesi kararlaştırılan ve kısa adı FAPSC olan Asya Pasifik Kardiyoloji Cemiyeti ödülü, bu yıl Türk Doktor Sercan Okutucu'ya verildi. Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen törende ödüle layık görülen Okutucu, ödülü Türk hekimleri adına aldığını belirterek, Dünya'da 23 doktor arasına bir Türk Doktor olarak girmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Daha önce Amerika Kalp Derneği, Amerikan Koroner Anjiyografi ve Girişimler Cemiyeti ve Amerikan Kardiyoloji Koleji tarafından ödüle layık görülen Türk hekim Sercan Okutucu'ya, bir ödül de Japonya'dan geldi. Bilimsel çalışmaları nedeniyle ödüle layık görülen Doçent Doktor Sercan Okutucu'ya ödülü, Covid-19 pandemisi nedeniyle online olarak verildi.

Japonya'nın Kyoto şehrinde düzenlenen ve bu yıl sadece 23 doktora verilen başarı unvanına layık görülen Doç. Dr. Sercan Okutucu, Bilimsel çalışmalarının ödüle layık görülmesinin kendisi ve ülkesi adına onur verici olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve dünya genelinde kalp ve damar hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu sözlerine ekleyen Okutucu, "Asya Pasifik Kardiyoloji Cemiyeti'ne beni bu ödüle layık gördükleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle, online olarak gerçekleşen törende ödülünü alan Doç. Dr. Okutucu, "Gönül isterdi ki meslektaşlarımla yan yana bu törene katılabileyim. Fakat böylesi de güzel oldu, kendi evlerimizden online platform üzerinden farklı ülkelerden meslektaşlarımla kalp hastalıkları ve Covid-19 deneyimlerimizi paylaşabildik. Ülkemizde ve dünya genelinde kalp ve damar hastalıkları önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu alanda çalışmaya, araştırmaya ve insanlara yararlı olmaya devam edeceğim. Kendi birikimlerimi ve hocalarımdan öğrendiklerimi genç nesillere aktaracağım. Ailem ve bana emeği geçen hocalarıma teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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