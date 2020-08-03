Down sendromlu genç virüsten hayatını kaybetti
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed Tur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi
|03 Ağustos 2020 15:44
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 20 yaşındaki down sendromlu Muhammed Tur, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kayalar Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Tur'un, Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Mardin Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tur, yaşam mücadelesini kaybetti.
Tur'un cenazesi Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda Kayalar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tur'a koronavirüsün, düğün törenine giden ailesinden bulaştığı şüphesi üzerinde duruluyor.
Anne Gevre Tur'un (54) da Kovid-19 teşhisi ile Derik Devlet Hastanesinde tedavi gördüğü ve sağlığına kavuştuğu öğrenildi.
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