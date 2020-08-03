Sıkışmalı kazada polis memuru da sağlık ekiplerine destek oldu
|03 Ağustos 2020 15:51
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Kaza, Aksaray - Ankara Karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Ahmet G. (38) idaresindeki 68 AAG 125 plakalı kamyonet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliğiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kamyonetin hurdaya döndüğü kazada yaralanan sürücü kabinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
İhbar üzerine çağrı merkezi tarafından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kurtarma çalışması başlattı. Kurtarma çalışmasında Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartmaya çalışırken, sağlık ekipleri de yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Kurtarma ve ilk müdahalenin yapıldığı sırada trafik polis memuru ise kamyonetin üzerinde serumu tutarak sağlık ekiplerine destek oldu. Kısa süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü şarampolden ambulansa taşındı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan ve tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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