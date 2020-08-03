Gaziantep'te cadde ve sokaklar yeniden dolmaya başladı
Gaziantep'te Kurban bayramının ilk 3 günü boş kalan cadde ve sokaklar yeniden hareketlenmeye başladı. Son 24 saatte ise 2 bin 913 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralı ihlalinde cezai işlem uygulandı
|03 Ağustos 2020 16:19
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Gaziantep'te Kurban bayramının ilk 3 günü boş kalan cadde ve sokaklar yeniden hareketlenmeye başladı. Son 24 saatte ise 2 bin 913 kişiye maske ve sosyal mesafe kuralı ihlalinde cezai işlem uygulandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın korona virüs vaka artışının yaşandığı 5 il arasında gösterdiği Gaziantep'te bayramın ilk üç günü yaşanan sessizlik son gün bozuldu. Üç gün boyunca boş kalan cadde ve sokaklarda yeniden hareketlilik başladı. Birçok işyerinin bayramın son günüde kepenklerini açmadığı gözlemlendi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 24 saatte yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde kurallara uymayan 2 bin 913 şahsa idari yaptırım uygulanırken, denetlenen 437 işyerinden 2'sine cezai işlem uygulandı.
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