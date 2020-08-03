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Bakan Koca'nın 'vaka az' dediği ile binlerce kişi akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, geçen haftalarda Edirne'nin son 5 gündür korona virüs salgının da vaka ortalamasının en düşük 5 il arasında yer aldığının açıklanmasının ardından, Kurban Bayramında başta İstanbul olmak üzere birçok ilden binlerce vatandaş ziyaret için soluğu Edirne'de aldı
 03 Ağustos 2020 16:45
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Bakan Koca'nın 'vaka az' dediği ile binlerce kişi akın etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftalarda son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşayan binlerce kişi Kurban Bayramı tatilini Edirne'de geçirdi.

Adım atacak yer kalmadı

Edirne'de aylar sonra yoğun ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, tarihi çarşılarda adeta adım atacak yer kalmadı. Edirne'nin tarihi yerlerini gezen ziyaretçilerin en uğrak noktalarından birisi de tarihi Selimiye Camisi oldu. Bazı kişiler tarihi Selimiye Camisi'nin gölgesinde oturdu, bazıları ise tarihi köprülerin etrafında bulunan kafeteryalarda oturarak günün keyfini çıkardı.

Çoğunluk İstanbul'dan

Edirne'de korona virüs vakasının az olduğunu duyduğu için İstanbul'dan geldiklerini söyleyen vatandaşlar kalabalık alanlardan kaçtıklarını söyledi.

İzmir ve Afyonkarahisar'dan geldiler

Ailesinin İzmir'den geldiğini ve Edirne'nin tarihi yerlerini gezdiklerini söyleyen Çağlar Öncel, korona virüs tedbirlerini uyguladıklarını ifade etti. Afyonkarahisar'dan geldiğini belirten Batuhan Rüzgar da Edirne'ye bayram ziyareti için geldiğini ve Edirne'yi çok sevdiğini söyledi.

Ciğerciler çifte bayram yaşadı

Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistler, ünü ülke sınırlarını aşan meşhur tava ciğerini yemek için sıralandı. Tatil boyunca ciğerci esnafı, müşterilere yetişmek için yoğun mesai harcadı.
İhlas Haber Ajansı
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