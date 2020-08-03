Bakan Koca'nın 'vaka az' dediği ile binlerce kişi akın etti
|03 Ağustos 2020 16:45
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftalarda son 5 gündür ortalama günlük vaka sayısının en düşük olduğu 5 ilin Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne ve Bayburt olduğunu açıklamasının ardından, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde yaşayan binlerce kişi Kurban Bayramı tatilini Edirne'de geçirdi.
Adım atacak yer kalmadı
Edirne'de aylar sonra yoğun ziyaretçi hareketliliği yaşanırken, tarihi çarşılarda adeta adım atacak yer kalmadı. Edirne'nin tarihi yerlerini gezen ziyaretçilerin en uğrak noktalarından birisi de tarihi Selimiye Camisi oldu. Bazı kişiler tarihi Selimiye Camisi'nin gölgesinde oturdu, bazıları ise tarihi köprülerin etrafında bulunan kafeteryalarda oturarak günün keyfini çıkardı.
Çoğunluk İstanbul'dan
Edirne'de korona virüs vakasının az olduğunu duyduğu için İstanbul'dan geldiklerini söyleyen vatandaşlar kalabalık alanlardan kaçtıklarını söyledi.
İzmir ve Afyonkarahisar'dan geldiler
Ailesinin İzmir'den geldiğini ve Edirne'nin tarihi yerlerini gezdiklerini söyleyen Çağlar Öncel, korona virüs tedbirlerini uyguladıklarını ifade etti. Afyonkarahisar'dan geldiğini belirten Batuhan Rüzgar da Edirne'ye bayram ziyareti için geldiğini ve Edirne'yi çok sevdiğini söyledi.
Ciğerciler çifte bayram yaşadı
Edirne'ye gelen yerli ve yabancı turistler, ünü ülke sınırlarını aşan meşhur tava ciğerini yemek için sıralandı. Tatil boyunca ciğerci esnafı, müşterilere yetişmek için yoğun mesai harcadı.
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